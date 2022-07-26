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Россиянин избил в столичном метро иностранца за отказ общаться

Мужчина избил иностранца в московском метро за отказ общаться

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мужчина избил иностранца в столичном метро за отказ общаться — россиянина уже задержали и после разбирательства избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 26 июля, сообщили в УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии: 27-летний мужчина пристал к иностранцу, но тот проигнорировал пассажира. Тогда злоумышленник вышел вслед за иностранцем на станции «Цветной бульвар» и избил его. Драку прекратили пассажиры метро.

Позже, когда агрессор был задержан, он пояснил полицейским, что хотел пообщаться с иностранцем, но, услышав отказ, разозлился. Максимальное наказание по статье «Побои» УК РФ, возбужденной по факту произошедшего, — два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тыве суд рассмотрит дело 45-летнего жителя села Сарыг-Сеп, который убил семимесячного младенца.

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Леонид Микуляк
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