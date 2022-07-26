Россиянин избил до смерти семимесячную дочь

В Туве осудят 45-летнего отца за избиение до смерти семимесячного младенца

В Тува суд рассмотрит дело 45-летнего жителя села Сарыг-Сеп, который убил семимесячного младенца. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 мая пьяный мужчина остался в доме со своими трехлетней и семимесячной дочерями. Днем младший ребенок начал плакать, и это разозлило отца. Он избил дочку по голове и лицу, нанеся ей тяжелые ранения. Девочку госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Ранее стал известно, что россиянку приговорили к двум годам колонии за попытку убить новорожденную дочь.