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Россиянин избил до смерти семимесячную дочь

В Туве осудят 45-летнего отца за избиение до смерти семимесячного младенца

Фото: СК РФ

В Тува суд рассмотрит дело 45-летнего жителя села Сарыг-Сеп, который убил семимесячного младенца. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 мая пьяный мужчина остался в доме со своими трехлетней и семимесячной дочерями. Днем младший ребенок начал плакать, и это разозлило отца. Он избил дочку по голове и лицу, нанеся ей тяжелые ранения. Девочку госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Ранее стал известно, что россиянку приговорили к двум годам колонии за попытку убить новорожденную дочь.

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Екатерина Власова
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