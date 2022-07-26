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Бербок заявила об отказе Германии возрождать ядерную энергетику

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия не будет возрождать ядерную энергетику

Фото: Christophe Gateau / Reuters

Несмотря на непростую ситуацию с энергоснабжением в Европе, Германия не будет возрождать ядерную энергетику. Об отказе заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

Министр рассказала, что в конце текущего года будет остановлена работа трех оставшихся в стране атомных электростанций. Бербок признала, что нынешний энергетический кризис в Европе носит сложный и, вероятно, затяжной характер.

Ранее власти Германии сообщили, что восстановят работу электростанций, использующих уголь, который считается «грязным» топливом из-за высоких выбросов углекислого газа. Соответствующий законопроект был одобрен в бундестаге. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что власти Германии изучают различные сценарии развития событий в сфере энергетики, но пока не рассматривают возможность продления эксплуатации немецких АЭС.

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Анжелика Бережная
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