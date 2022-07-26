Минобороны предложило изменить правила прохода кораблей по Севморпути

Минобороны России предложило новые правила прохода иностранных кораблей по Севморпути

Министерство обороны России предложило ввести разрешение для прохода иностранных военных кораблей и государственных судов по Северному морскому пути (СМП), пишет РБК со ссылкой на документ.

Разрешение необходимо запросить не позднее чем за 90 дней. По данным издания, правительственная комиссия одобрила внесение изменений в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», которые предложили в Минобороны.

Существующие правила дополнят новым пунктом, согласно которому зарубежные военные и государственные суда смогут двигаться во внутренних водах СМП без захода в порты или военно-морские базы по разрешению. На данный момент правила судоходства в акватории СМП действуют только на коммерческие суда. Они не касаются военных и других некоммерческих иностранных кораблей, имеющих суверенный иммунитет.

Ранее Россия решила увеличить объем перевозок по Северному морскому пути, проходящему в арктических водах страны от Мурманска до Чукотки.