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Россия решила резко нарастить перевозки по морю

Россия нарастит перевозки по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На фоне пятого пакета санкций Россия решила резко нарастить объем перевозок по Северному морскому пути, проходящему в арктических водах страны от Мурманска до Чукотки, заявили «Известиям» в «Росатоме». В 2022 году планируется перевезти по маршруту 32 миллиона тонн грузов, а к 2024 году цифра увеличится в 2,5 раза — до 80 миллионов тонн.

Севморпутем уже активно пользуется Китай, регулярно перевозя по нему грузы. Кроме того, новые европейские санкции не затронули строительство атомного ледокольного флота России. Суда обеспечены финансированием и более чем на 90 процентов производятся из российских компонентов, рассказали газете в «Атомфлоте».

ЕС принял пятый пакет санкций против России 8 апреля. Согласно его содержанию, отечественным судам или суднам с российскими операторами запрещено заходить в европейские порты. Автогрузоперевозки тоже пострадали — российским и белорусским фурам больше нельзя въезжать на территорию ЕС. 21 апреля США также запретили российским судам заходить в американские порты.

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Трудности испытывают и операторы железнодорожного транспорта. Из-за санкций и длительных проверок в апреле в Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, а в Финляндии застряли цистерны с нефтяными грузами. Кроме того, участились случаи вандализма в отношении составов, направляющихся в Калининградскую область.

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Софья Ермакова
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