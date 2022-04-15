Крупные перевозчики отказались поставлять российскую продукцию

Минпромторг заявил об отказе некоторых перевозчиков поставлять российскую продукцию

Некоторые крупные международные перевозчики отказываются от поставок российской продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

«Фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — отметили в ведомстве. Трудности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с российскими номерами. Также влияет отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории России, заявили в Минпромторге.

Ведомство следит за ситуацией и помогает российским компаниям решать проблемы. Работает ситуационный центр и горячая линия.

Европейский союз 8 апреля принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Кроме запрета на въезд грузовиков с российскими номерами, введен запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Санкции также коснулись банковской сферы, ввоза в страну квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива. Кроме того, введен запрет на импорт в ЕС древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.