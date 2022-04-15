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Крупные перевозчики отказались поставлять российскую продукцию

Минпромторг заявил об отказе некоторых перевозчиков поставлять российскую продукцию

Фото: Rebecca Noble / Reuters

Некоторые крупные международные перевозчики отказываются от поставок российской продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

«Фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — отметили в ведомстве. Трудности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с российскими номерами. Также влияет отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории России, заявили в Минпромторге.

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Ведомство следит за ситуацией и помогает российским компаниям решать проблемы. Работает ситуационный центр и горячая линия.

Европейский союз 8 апреля принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Кроме запрета на въезд грузовиков с российскими номерами, введен запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Санкции также коснулись банковской сферы, ввоза в страну квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива. Кроме того, введен запрет на импорт в ЕС древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

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Мария Строителева
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