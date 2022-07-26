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Полная модель раскрыла простой способ выглядеть стройнее на фото в купальнике

Полная модель сравнила свое тело на фото в определенной позе и в расслабленном виде

Фото: @spottylittlething

Полная модель из Лондона, Великобритания, Изабелла (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ выглядеть стройнее на фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Активистка бодипозитива запечатлела себя на камеру в слитном купальнике с глубоким декольте оливкового цвета. Девушка сравнила свое тело на снимках с использованием ретуши и определенных хитростей позирования и в расслабленном виде.

Так, на одних кадрах талия кажется стройной, а рельеф кожи — менее выраженным. В то же время на других блогерша выглядит полнее. Для того чтобы добиться такого результата, британка встала, скрестив ноги, одну руку положила на бедро, другую подняла к волосам. Кроме того, визуально стройнее ее сделал загар.

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В тексте публикации инфлюэнсер призвала подписчиков перестать сравнивать себя с моделями на фото в соцсетях, поскольку они зачастую сделаны с применением фильтров, специальных ракурсов и освещения.

Ранее в июле плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов. Девушка позировала в слитном купальнике с открытой спиной и ягодицами, демонстрируя свое тело крупным планом. На фото заметны складки, жировые отложения и рельеф на коже.

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Полина Гераскина
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