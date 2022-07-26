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Черногория оказалась в тяжелом положении из-за нехватки российских туристов

Nova: Черногория оказалась в тяжелом положении из-за нехватки российских туристов

Фото: Pixabay

Отношение властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий. Об этом говорится в материале сербского телеканала Nova.

«В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах "умоляют" гостей выйти на танцпол», — говорится в сюжете.

Причиной такой ситуации в отношении России, откуда когда-то прилетали самолеты полные туристов, а также высокие цены и финансовый кризис.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2022 года россияне охладели к покупке жилья в Черногории — спрос на недвижимость в европейской стране снизился на 12,18 процента относительно аналогичного периода в 2021-м. Среднемесячное число запросов сократилось на 7,85 процента по сравнению с показателями первого полугодия 2021-го.

Марина Совина
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