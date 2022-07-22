Россияне охладели к покупке жилья в одной европейской стране

Alexey Shvyrkov Realty: спрос россиян на недвижимость в Черногории снизился на 12,18%

В первой половине 2022 года россияне охладели к покупке жилья в Черногории — спрос на недвижимость в европейской стране снизился на 12,18 процента относительно аналогичного периода в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики компании Alexey Shvyrkov Realty в своем исследовании. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметили специалисты, среднемесячное число запросов сократилось на 7,85 процента по сравнению с показателями первого полугодия 2021-го. По данным Alexey Shvyrkov Realty, в июне 2022 года от россиян поступило на 20,89 процента меньше запросов на покупку жилья в Черногории, чем в мае. При этом относительно июня годом ранее отрицательная корректировка составила 45,1 процента.

Однако основатель компании и эксперт по рынку недвижимости Черногории Алексей Швырков уточнил, что снижение спроса не коснулось жилья в премиум-сегменте. «Даже, наоборот, в некоторых комплексах есть очередь на вновь открываемые объекты и есть негласный список очередности среди брокеров», — подчеркнул специалист.

Сокращение спроса на доступные по цене варианты Швырков связывает с введением ограничений на оплату, подорожанием авиабилетов, усложнением перелетов, а также уменьшением срока пребывания в стране — сейчас в Черногории россиянам можно находиться 30 дней, в то время как раньше они могли оставаться в стране до 90 дней.

«Если у тебя и твоей семьи нет статуса ВНЖ, ты вынужден пересекать границу каждые 30 дней. А россияне привыкли приезжать на лето и привозить детей на весь сезон, меняясь взрослыми и нянями. И многие не хотят во время отдыха заморачиваться трансферами и не хотят получать статус ВНЖ», — пояснил Швырков.

Желающим обзавестись недвижимостью в Черногории эксперт посоветовал приобрести жилье сейчас, пока есть выбор и возможность. В дальнейшем, по прогнозу специалиста, ситуация может ухудшиться. «Покупка жилья в Черногории сильно сезонная вещь, и после сентября 2022 года кривая сильно пойдет вниз, и интерес к недвижимости упадет, впрочем, как происходит каждый год. Всплеск покупательского спроса будет с середины августа по середину сентября, и мы его очень ждем», — заключил Швырков.

Ранее любимый город россиян в Черногории — Будву — назвали адом. Основанием для такой оценки служат плотная застройка, перенаселенность, нехватка рассчитанной на большое количество людей инфраструктуры и неприятная погода — летом, по словам экспертов, температура воздуха достигает 35 градусов Цельсия.