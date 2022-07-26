Подполковник мордовской полиции арестован за взятку в биткоинах от наркодилера

Наркополицейского арестовали за взятку биткоинами от наркодилера в Мордовии — подполковник вымогал около трех миллионов в рублевом эквиваленте, но был задержан после получения 50 тысяч рублей в качестве первого транша. Об аресте фигуранта «Ленте.ру» во вторник, 26 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

По данным ведомства, фигурант — 37-летний начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия. В 2022 году полицейский получил компрометирующую информацию о мужчине, предположительно причастном к сбыту наркотиков. Тогда начальник отдела вышел с ним на связь через мессенджер и объявил цену за свое молчание: два биткоина, что в пересчете на момент совершения преступления составило около трех миллионов рублей. После получения 50 тысяч рублей на специально созданный электронный кошелек подполковника задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании фигуранта дела — подполковника мордовской полиции и увольнении его со службы.