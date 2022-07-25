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Подполковник МВД России потребовал у наркодилера взятку в биткоинах

В Мордовии подполковник полиции вымогал у наркодилера взятку в биткоинах, он задержан

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Мордовии задержан по подозрению в коррупции подполковник полиции, который вымогал у наркодилера взятку в биткоинах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозреваемый служил начальником отдела по борьбе с контрабандой наркотиков в республиканском МВД. Он получил оперативную информацию, в которой был указан аккаунт в Telegram сбытчика запрещенных веществ. Полицейский написал ему сообщение, потребовав два биткоина в обмен на сведения о том, что он попал в поле зрения силовиков. Сумма взятки составляла 2,8 миллиона рублей.

Наркоторговец перевел подполковнику криптовалюту в размере 50 тысяч рублей. После чего коррупционера задержали правоохранители. Со службы полицейский уволен.

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Любовь Ширижик
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