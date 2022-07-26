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У берегов Сочи обнаружили редкого морского крота

KP.RU: в районе Адлера нашли редкий вид представителя десятиногих раков — морского крота

Фото: Shutterstock

Ученые обнаружили близ берегов Сочи редкий вид представителя десятиногих раков — морского крота. Как уточняет KP.RU, редкого морского обитателя нашли на глубине 49 метров в районе Адлера. Специалисты указывают, что морской крот, которого также называют упогеби, перестал водиться в этих краях с конца 80-х годов прошлого века.

В беседе с изданием ихтиолог ЮНЦ РАН Глеб Гуськов отметил, что данный вид можно встретить у восточного побережья Атлантики от Англии до Португалии, включая Средиземное, Адриатическое, Эгейское, Черное и Азовское моря. «В Черном море встречается от Дуная на западе до Керченского пролива и далее в Азовском море. У берегов Кавказского побережья, в том числе в районе Сочи, морской крот встречался в 1960-х годах, но уже с конца 80-х годов ХХ века отмечено значительное сокращение его численности», — добавил собеседник издания.

Издание подчеркивает, что морской крот — редкий, но типичный вид для Черного моря и Керченского пролива. Известно, что он занесен в Красные книги Республики Крым и Севастополя. Согласно данным ученых, упогеби обитает на рыхлых грунтах прибрежной зоны.

Рассказывая о редком морском обитателе, гидробиологи Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН упомянули, что плотность поселения упогеби в прибрежных районах Крыма увеличивается. По их мнению, рост численности вполне возможен и и в северо-восточной части Черного моря, о чем и свидетельствует недавняя находка.

Ранее сообщалось, что участники археологической экспедиции из Российской Академии наук, которая в эти дни работает на стоянке на стоянке «Хотылево-один» в Брянской области, нашли редкий артефакт.

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Варвара Кошечкина
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