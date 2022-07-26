Двум категориям россиян пообещали бесплатный проезд по новой магистрали в Москве

Мэр Собянин: проезд по МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья

Проезд по новой магистрали — Московскому скорост­ному диаметру (МСД) — пообещали сделать бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. О нововведении для двух категорий россиян мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Дорога протяженностью 68 километров пройдет с севера на юг города. По словам мэра, она станет самой длинной бессветофорной магистралью России. Жителям Московского региона не придется платить за проезд. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года введут плату.

«Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», — объяснил Собянин.

Завершить строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — планируют осенью 2022 года. Южный участок диаметра — Юго-Восточную хорду — закончат в 2023-м.

В феврале 2022 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пообещал, что трафик на МКАД и Третьем транспортном кольце (ТТК) снизится на 20 процентов после запуска МСД. Он свяжет между собой пять федеральных центров: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Крым.