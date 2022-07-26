Минобороны заявило об ударе по базе иностранного легиона ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту дислокации входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного легиона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, в результате удара по базе были уничтожены более 40 наемников. Представитель военного ведомства уточнил, что пункт дислокации располагался в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.
«Уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — добавил Конашенков.
Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.
Ранее Минобороны рассказывало о ликвидации 100 наемников ВСУ ударом с воздуха.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.