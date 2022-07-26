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Минобороны заявило об ударе по базе иностранного легиона ВСУ

Генерал Конашенков заявил об ударе ВС России по базе иностранного легиона ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту дислокации входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного легиона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в результате удара по базе были уничтожены более 40 наемников. Представитель военного ведомства уточнил, что пункт дислокации располагался в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

«Уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — добавил Конашенков.

Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Ранее Минобороны рассказывало о ликвидации 100 наемников ВСУ ударом с воздуха.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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