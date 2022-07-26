Минобороны заявило об ударе по базе иностранного легиона ВСУ

Генерал Конашенков заявил об ударе ВС России по базе иностранного легиона ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту дислокации входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного легиона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в результате удара по базе были уничтожены более 40 наемников. Представитель военного ведомства уточнил, что пункт дислокации располагался в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

«Уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — добавил Конашенков.

Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Ранее Минобороны рассказывало о ликвидации 100 наемников ВСУ ударом с воздуха.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.