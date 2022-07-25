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Минобороны рассказало о ликвидации 100 наемников ВСУ ударом с воздуха

Минобороны России рассказало о ликвидации свыше 100 наемников ВСУ ударом с воздуха

Фото: РИА Новости

В результате удара высокоточным оружием российских Воздушно-космических сил (ВКС) по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировано свыше 100 националистов и иностранных наемников. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777, располагавшуюся в селе Богдановцы Хмельницкой области.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал удар по украинским военным объектам в порту Одессы. По его оценке, это не повлияет на начало отгрузки зерна в соответствии с подписанными в Стамбуле документами.

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Игорь Дмитров
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