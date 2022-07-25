В Кремле оценили влияние удара по порту Одессы на отгрузку зерна

Песков заявил, что удар по порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна

Удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на начало отгрузки зерна в соответствии с подписанными в Стамбуле документами. Такую оценку последствий атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) дал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что удар не затронул инфраструктуру, которая задействована в выполнении договоренностей и вывозе зерна.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Одессе украинский корабль и склад ракет Harpoon, которые поставлялись из США. Кроме того, из строя были выведены производственные мощности предприятия, занимавшегося ремонтом и модернизацией судов ВСУ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в намерении сорвать с помощью удара по одесскому порту сделку по вывозу зерна.