Зеленский обвинил Россию в намерении сорвать сделку по вывозу зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по порту в Одессе. Глава страны приписал их российским вооруженным силам и обвинил Москву в намерении сорвать сделку по вывозу зерна из Украины. Его цитирует Reuters.

«Это (удар, приписываемый России, — прим. «Ленты.ру») свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, чтобы этого не выполнять», — заявил Зеленский.

Ракетные удары вблизи одесского порта последовали на следующий день после подписания соглашения Россией, Украиной, Турцией и ООН по содействию вывозу зерна по Черному морю.

Происшествие в Одессе прокомментировал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем аккаунте в Twitter, назвав удар по порту «подлой провокацией» со стороны России. «Еще одно напоминание миру, чего стоит российское "стремление к миру"», — написал он.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара, предположительно, уничтожены два объекта Военно-морских сил (ВМС) Украины. От удара могли пострадать украинские гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин».

На атаку порта сразу отреагировали в ООН. Представитель генерального секретаря организации Антониу Гуттериша заявил, что он «однозначно осуждает» ракетный удар. По словам представителя, подобная атака ставит под угрозу достигнутые 22 июля договоренности по вывозу зерна из украинских портов.

