Генсек ООН прокомментировал ракетный удар в районе порта Одессы

Генсек ООН Гуттериш осудил ракетный удар в районе порта Одессы на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш «однозначно осуждает» ракетный удар в районе порта Одессы. Об этом заявил представитель генсека Фархан Хак, пишет Reuters.

По его словам, подобная атака ставит под угрозу достигнутые в пятницу, 22 июля, договоренности по вывозу зерна из украинских портов. Хак добавил, что эта продукция важна для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий нуждающихся людей во всем мире.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что по украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар. Военкор уточнил, что украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

Днем ранее представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю, в том числе через одесский порт.