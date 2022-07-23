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Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар

Военкор Котенок заявил о ракетном ударе по вооруженным формированиям вблизи порта Одессы

Фото: РИА Новости

По украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар, сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Серия прилетов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта», — написал он. Военкор добавил, что украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

Софья Ермакова
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