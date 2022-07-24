Минобороны заявило об уничтожении корабля ВСУ и склада ракет Harpoon в Одессе

Минобороны заявило об уничтожении в Одессе украинского корабля и склада ракет Harpoon

Российские военные в Одессе уничтожили высокоточными ракетами украинский корабль и склад ракет Harpoon. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВС России целились высокоточными ракетами большой дальности на территорию ремонтного завода в Одессе. Удар был точным — в итоге ликвидирован корабль ВСУ в доке и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые поставлялись из США. Как отметил Конашенков, также российскими военными выведены из строя производственные мощности предприятия, предназначенные для ремонта и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Одессе высокоточным ударом ракет «Калибр» был уничтожен объект украинской военной инфраструктуры. По словам дипломата, ракеты «Калибр» «отправили военный катер по любимому киевским режимом адресу». Таким образом она ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Россию в произошедшем.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.