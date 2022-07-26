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Трасс заявила о неготовности к вмешательству Британии в конфликт на Украине

Глава МИД Британии Трасс: королевству не нужно открыто вмешиваться в конфликт на Украине
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Кандидат на пост премьера Великобритании, министр иностранных дел королевства Лиз Трасс во время теледебатов рассказала, что она не готова к тому, чтобы страна открыто вмешивалась в конфликт, который происходит на Украине. Также она не считает нужным направлять британские ВМС в Черное море, чтобы сопровождать суда с зерном, сообщает ТАСС.

«Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт. Мы сделали очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против России. Мы оказываем [украинской стороне] помощь в области морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы после достижения соглашения [между Москвой и Киевом]», — заявила глава МИД.

При этом она добавила, что поскольку Украина не является страной-членом НАТО, Лондону не стоит напрямую задействовать свои силы и ресурсы для помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине пять зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stormer HVM. Отмечается, что основная особенность этих зениток заключается в способности «видеть» штурмовики на дистанции до 18 километров.

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Марина Совина
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