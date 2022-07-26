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Греции предрекли огромные убытки из-за отсутствия россиян

Посол России в Греции Маслов: страна несет огромные убытки из-за отсутствия россиян

Фото: Johnny Africa / Unsplash

Из-за отсутствия прямых рейсов и блокировки карт на курортах Греции почти не осталось российских туристов. Об этом заявил посол России в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам посла, сейчас в страну приезжает «микроскопическое» количество путешественников из России, а о массовом туризме не может идти и речи.

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В связи с этим Маслов предрек греческой туристической индустрии огромные убытки. «Могу сказать, что крупные гостиничные сети Греции, которые на протяжении последних десятилетий ориентированы в значительной степени на российский рынок, несут немалые потери от отсутствия российских туристов», — отметил он.

Ранее руководитель туристической организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари заявила, что Финляндия может потерять 600 миллионов евро из-за отсутствия российских путешественников. По ее словам, доля россиян в доходах европейской страны от международного туризма раньше составляла 19 процентов.

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Мария Гейн
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