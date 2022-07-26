Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В отношении Соловьева отказались возбуждать дело за критику Екатеринбурга

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Соловьева за критику Екатеринбурга

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Московская полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьева после его критики в адрес Екатеринбурга и жителей города. Об этом сообщает портал E1.ru.

На Соловьева в конце июня пожаловался житель Екатеринбурга. «Из обращения следует, что он просит проверить высказывания Владимира Соловьева. (...) Ему как жителю Екатеринбурга неприятно слышать выражения телеведущего. [Уралец] считает, что данными словами [Соловьев] оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду», — говорилось в постановлении.

Жителю Екатеринбурга ответили, что материалы были направлены в столичный Центр «Э», однако были возвращены в отделение полиции по району Ховрино. Сотрудники полиции заявили об отсутствии признаков состава преступления, поэтому постановили отказать в возбуждении уголовного дела.

Эфир «Соловьев-LIVE», в котором телеведущий оскорбил Екатеринбург, вышел 27 апреля. Соловьев заявил, что город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему, посоветовав ему впредь следить за языком. Куйвашев допустил, что многие горожане лично захотят ответить Соловьеву на необоснованное обвинение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по базе иностранного легиона ВСУ
ВСУ атаковали погранпункт в Брянской области
Кадыров подарил президенту Узбекистана элитных скакунов
Названы города-претенденты на проведение «Евровидения»
Российские банки начали отказывать в открытии счетов и вкладов в валюте
Пытавшегося уехать в пустом вагоне кота спасли в российском регионе
В США оценили срок начала использования Украиной американских F-16
В автопарке губернатора граничащего с Украиной региона появился бронеавтомобиль
Россиянин избил до смерти семимесячную дочь
Легионер «Локомотива» оценил возможный уход из клуба фразой «у меня есть яйца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.