В отношении Соловьева отказались возбуждать дело за критику Екатеринбурга

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Соловьева за критику Екатеринбурга

Московская полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьева после его критики в адрес Екатеринбурга и жителей города. Об этом сообщает портал E1.ru.

На Соловьева в конце июня пожаловался житель Екатеринбурга. «Из обращения следует, что он просит проверить высказывания Владимира Соловьева. (...) Ему как жителю Екатеринбурга неприятно слышать выражения телеведущего. [Уралец] считает, что данными словами [Соловьев] оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду», — говорилось в постановлении.

Жителю Екатеринбурга ответили, что материалы были направлены в столичный Центр «Э», однако были возвращены в отделение полиции по району Ховрино. Сотрудники полиции заявили об отсутствии признаков состава преступления, поэтому постановили отказать в возбуждении уголовного дела.

Эфир «Соловьев-LIVE», в котором телеведущий оскорбил Екатеринбург, вышел 27 апреля. Соловьев заявил, что город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему, посоветовав ему впредь следить за языком. Куйвашев допустил, что многие горожане лично захотят ответить Соловьеву на необоснованное обвинение.