Российский губернатор ответил Соловьеву на слова о «центре мерзотной либероты»

Свердловский губернатор Куйвашев посоветовал телеведущему Соловьеву следить за языком

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Глава региона посоветовал журналисту впредь следить за языком. Его комментарий приводится во «ВКонтакте».

Соловьев позволил себе обозвать Екатеринбург на всю страну такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет, подчеркнул свердловский губернатор.

«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — заявил Куйвашев, комментируя заявление Соловьева.

По его мнению, после выпада телеведущего количество слушателей его лекций в Екатеринбурге заметно уменьшится. Куйвашев допустил, что многие горожане лично захотят ответить Соловьеву на необоснованное обвинение.

Эфир «Соловьев-LIVE», в котором телеведущий в разговоре с Якушевым оскорбил Екатеринбург, вышел 27 апреля. По мнению Соловьева, город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Он имел ввиду временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

Уральский полпред во время интервью согласился с мнением Соловьева. Однако пояснил, что в Екатеринбурге работают над патриотическим воспитанием.

Ранее журналист Соловьев связал готовившееся на него покушение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. При этом имя журналиста он не назвал.