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Нудист убил эксгибициониста

LBC: нудист достал охотничье ружье и убил эксгибициониста во Франции

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Разъяренный нудист убил эксгибициониста на нудистском пляже во французском Лионе. Об этом сообщает LBC.

46-летний эксгибиционист, пришедший на нудистский пляж, выкрикивал оскорбления в адрес других посетителей, а затем начал мастурбировать, глядя на женщину. 76-летний нудист вступил с ним в словесную перепалку, после чего достал охотничье ружье, которое было у него с собой, и сделал по меньшей мере три выстрела. Одна из пуль попала в грудь эксгибициониста. В результате мужчина погиб.

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Полиция расследует произошедшее. Предположительно, погибший мужчина жил в Лионе. Неизвестно, был ли он постоянным посетителем нудистского пляжа. Стрелок оказался заядлым охотником, у которого была лицензия на оружие. Остается неясным, зачем он принес ружье на нудистский пляж. Его лицензия не позволяла свободно носить оружие в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании водитель намеренно сбил мужчину и женщину, которые совершали благотворительный велопробег без одежды, чтобы собрать деньги на борьбу с изменениями климата. Экоактивисты, ехавшие на тандеме, рассказали, что машина, которую вел неизвестный, сначала какое-то время ехала за ними, а потом женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, начала оскорблять велосипедистку и назвала ее проституткой.

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Алиса Дмитриева
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