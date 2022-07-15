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Голую велосипедистку намеренно сбили и начали оскорблять

Metro: в Шотландии водитель протаранил экоактивистов, совершавших велопробег без одежды

Фото: Colin Unsworth

В Великобритании водитель намеренно сбил мужчину и женщину, которые совершали благотворительный велопробег без одежды, чтобы собрать деньги на борьбу с изменениями климата. Об этом сообщает Metro.

52-летний Колин Унсворт и 31-летняя Сэди Танн подверглись нападению в области Кейтнесс, Шотландия, 4 июля. Экоактивисты, ехавшие на тандеме, рассказали, что машина, которую вел неизвестный, сначала какое-то время ехала за ними, а потом женщина, сидевшая на пассажирском сидении, начала оскорблять Танн и назвала ее «проституткой».

После этого водитель попытался протаранить голых велосипедистов. Со второго раза это ему удалось. Унсворт и Танн упали и отделались легкими ушибами. Они утверждают, что позже агрессивные шотландцы снова преследовали их.

Унсворт и Танн, которые относят себя к движению натуристов, совершают велопробег по Великобритании в обнаженном виде, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Mind and Rewilding Britain, занимающейся проблемами психического здоровья и борьбой с изменениями климата.

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Голый велопробег начался 28 июня в Шотландии и должен завершиться в конце июля в Корнуолле. Активисты рассказали, что после инцидента с агрессивным водителем в Шотландии они боялись продолжать путь и не спали несколько дней, однако их поддержали другие велосипедисты и водители, которые путешествовали вместе с ними.

В Англии и Уэльсе нахождение в обнаженном виде на публике не считается преступлением, если человек разделся не для того, чтобы смутить окружающих. В Шотландии законодательство по этому поводу более туманное, и Унсворт и Танн имели несколько столкновений с местной полицией.

В июне 2021 года сообщалось, что в Австралии двое нудистов убежали от оленя и потерялись. В итоге их оштрафовали за нарушение карантина.

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