Нудисты убежали от оленя, потерялись и получили штраф за нарушение карантина

Двое нудистов в австралийском Королевском национальном парке, штат Новый Южный Уэльс, испугались оленя, заблудились в буше и получили штраф за нарушение карантина. Об этом сообщает сайт телеканала 9 News.

Двое обнаженных мужчин загорали на берегу океана. Неожиданно на пляж вышел олень.

Нудисты испугались дикого животного и попытались скрыться от него в буше. Вскоре они поняли, что заблудились, и позвонили в полицию.

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Полицейские и спасатели организовали поисковую операцию. Вскоре они обнаружили на тропе голого 30-летнего мужчину с рюкзаком.

Позже им удалось найти и его 49-летнего друга, который был частично одет.

«Трудно придумывать законы против идиотов», — прокомментировал произошедшее начальник полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер (Mick Fuller). Он подчеркнул, что австралийцы подвергли риску жизни других людей, когда нарушили карантин и покинули дом без уважительной причины.

Мужчин доставили в отделение полиции и оштрафовали на тысячу австралийских долларов (54,5 тысячи рублей) каждого за нарушение введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений.

Ранее сообщалось, что житель Франции сбежал из карантина в горы и схлопотал крупный штраф. Мужчина направлялся на машине в Испанию, но был задержан пограничниками на контрольно-пропускном пункте и решил пересечь границу по горной тропе, однако оступился, упал в ручей и в конечном счете заблудился.