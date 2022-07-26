H&M обвинили в обмане покупателей

Директор РЭО Буцаев: экологические инициативы H&M являются лишь маркетинговыми акциями

Генеральный директор госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) обвинил шведский бренд H&M в возможном обмане покупателей. На эту тему он высказался в шоу «Хроники нового мира», опубликованном на YouTube-канале RTVI.

Государственный деятель Денис Буцаев считает, что большинство экологических инициатив ретейлера на самом деле лишь маркетинговые акции, призванные повысить лояльность покупателей. «Мы не слышали и не видели ни одного законченного процесса по переработке текстильной продукции, которую собирал H&M», — заявил он.

При этом собеседник подчеркнул, что H&M и другие крупные производители действительно отправляли отходы на полигоны РЭО. Однако информация о том, куда в дальнейшем вещи поступали на переработку, так и не была обнародована. «Это касается не только H&M, но и очень многих других зарубежных брендов», — уточнил Буцаев.

Гендиректор РЭО добавил, что шведская компания могла передавать текстиль организациям с лицензией. Журналисты RTVI в свою очередь заявили, что в H&M отказались от комментариев по этому поводу.

Ранее работники H&M в России раскрыли хитрости, которые решил предпринять бренд ради извлечения дополнительной выгоды перед уходом из страны. Компания планировала перевод сотрудников на почасовой график с оплатой 200 рублей в час без бонусов с продаж, а также поднятие цен на товары. Предполагалось, что процесс ухода организации с российского рынка займет до четырех месяцев. Таким образом марка будет иметь возможность остаться в стране в случае ослабления санкций.