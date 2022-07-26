В Донецке сообщили об обстреле психиатрической больницы

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавших в результате обстрела психиатрической больницы

Психиатрическая больница в Донецке попала под обстрел украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Алексея Кулемзина.

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. "Ленты.ру") в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР [Донецкой народной республики] по адресу улица Одинцова, 19», — говорится в сообщении мэра.

По предварительным данным, в результате обстрела имеются пострадавшие и разрушения. Глава города дополнил, что на данный момент информация об ударе по больнице уточняется.

Ранее сообщалось, что в Буденновском районе Донецка после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар на нефтебазе. Отмечалось, что пламя было видно в нескольких районах города, оно поднималось на пару десятков метров в высоту. Информация о пострадавших не приводилась.