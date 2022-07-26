На нефтебазе в Донецке после обстрела вспыхнул крупный пожар

ТАСС сообщил, что крупный пожар вспыхнул на нефтебазе Донецка после обстрела ВСУ

Страница «Инцидент Донецк» во «ВКонтакте»

Крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в Буденновском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пламя видно в нескольких районах города, оно поднимается на пару десятков метров в высоту. Корреспондент агентства передает, что горят цистерны с горюче-смазочными материалами.

На место прибыли сотрудники МЧС и Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее в городе Шахтерске Донецкой народной республики (ДНР) после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся склад боеприпасов. Хранившиеся в нем снаряды взрываются, осколки разлетаются в радиусе 5-6 километров

