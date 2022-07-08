Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР после украинского обстрела загорелся склад боеприпасов

В Шахтерске в ДНР после обстрела со стороны ВСУ загорелся склад боеприпасов

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В городе Шахтерск в Донецкой народной республики (ДНР) после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся склад боеприпасов. Хранившиеся в нем снаряды взрываются, осколки разлетаются в радиусе 5-6 километров, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, из-за взрывов в ближайших домах вылетели стекла. Власти города организовали эвакуацию мирных жителей из наиболее опасных участков. Также отмечается, то движение в сторону Шахтерска ограничено.

О пожаре после обстрела в Шахтерске стало известно утром 8 июля. Первые взрывы послышались примерно в 2:40, в населенном пункте сработал сигнал тревоги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Китай и Россию обвинили в навязывании Британии своих правил игры
Сотрудники таможенной академии признались ФСБ в покупке наркотиков у проректора
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
Бывшая сотрудница ФСБ совершила смену пола и стала женщиной быстрее всех в мире
В Общественной палате призвали активно отмечать День любви, семьи и верности
В России предложили строить заправки в зонах охраны природы
Телескоп НАСА заснял самое глубокое тестовое изображение Вселенной
В ДНР после украинского обстрела загорелся склад боеприпасов
Совфед одобрил уточняющий нормы об ответственности за госизмену закон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.