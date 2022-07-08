В ДНР после украинского обстрела загорелся склад боеприпасов

В Шахтерске в ДНР после обстрела со стороны ВСУ загорелся склад боеприпасов

В городе Шахтерск в Донецкой народной республики (ДНР) после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся склад боеприпасов. Хранившиеся в нем снаряды взрываются, осколки разлетаются в радиусе 5-6 километров, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, из-за взрывов в ближайших домах вылетели стекла. Власти города организовали эвакуацию мирных жителей из наиболее опасных участков. Также отмечается, то движение в сторону Шахтерска ограничено.

О пожаре после обстрела в Шахтерске стало известно утром 8 июля. Первые взрывы послышались примерно в 2:40, в населенном пункте сработал сигнал тревоги.