В Шахтерске ДНР прогремели взрывы и начался пожар после обстрела

ДАН: в Шахтерске ДНР прогремела серия взрывов и начался пожар после обстрела ВСУ

В Шахтерске Донецкой народной республики (ДНР) прогремела серия взрывов и начался пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Взрывы начали около 2:30 за чертой города, расположенного в 56 километрах к востоку от Донецка и продолжились как минимум до 4:00. Очевидцы рассказали, что столб дыма поднялся «на несколько сотен метров».

В населенном пункте работают сирены тревоги. Отмечается, что в некоторых домах были повреждены стекла, гражданские автомобили начали выезжать за пределы Шахтерска.

Администрация города на странице во «ВКонтакте» призвала местных жителей временно переместиться в отдаленные от пострадавших микрорайонов части Шахтерска, поселки и села. Сведений о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

Ранее, 6 июля, на нефтебазе в Кировском районе Донецка начался пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным властей, промышленный комплекс располагался на улице Нефтяной и загорелся после попадания украинского снаряда.