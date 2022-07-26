Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Животных с язвами и рвотой в российском океанариуме сняли на видео

Океанариум во Владивостоке обвинили в содержании больных животных

Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке обвинили в содержании больных животных. Соответствующие видео опубликовала местная зоозащитница в Telegram-канале dpskontrol_125rus.

По словам девушки, записи ей передали неизвестные, представившиеся сотрудниками океанариума. На кадрах видно, что у одной из белух над глазом оторван кусок кожи, а другую тошнит коричневой жижей. Также на запись попал морж с окровавленной пастью. Кроме того, очевидцы сняли на видео покрытый темно-коричневой жижей пол в одном из помещений океанариума и играющих с кусками пластика животных.

Неизвестные также заявили зоозащитнице, что у моржа уже несколько недель сильная диарея, а у одного из дельфинов обнаружен золотистый стафилококк.

Приморский океанариум отреагировал на обвинение. Начальник отдела связей с общественностью Вадим Покровский заявил информагентству Deita.Ru, что животные в океанариуме здоровы. «С дельфинами все в порядке, Миша [морж] тоже здоров, просто у главной звезды дельфинария романтический настрой. Это явление сезонное, ежегодное», — объяснил он.

Ранее в мае 2021 в Крыму у пляжа нашли привязанные к камням трупы дельфинов. Видео с погибшими животными опубликовал центр реабилитации «Безмятежное море».

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Эрдоган рассказал о предложении Путина производить Bayraktar в России
Собчак станцевала на камеру в халате и вызвала споры среди подписчиков
Абрамченко отреагировала на уход Tetra Pak из России
В ЛНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС от украинских силовиков
В США появились «охлаждающие тротуары»
Макрон забеспокоился из-за сближения России и Африки
Диетолог назвала напитки для профилактики тромбов
Россию заподозрили в желании «продолжить давление» на Европу по газу
Животных с язвами и рвотой в российском океанариуме сняли на видео
Тренер оценил шансы Усика в возможном поединке с Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.