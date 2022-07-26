Животных с язвами и рвотой в российском океанариуме сняли на видео

Океанариум во Владивостоке обвинили в содержании больных животных

Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке обвинили в содержании больных животных. Соответствующие видео опубликовала местная зоозащитница в Telegram-канале dpskontrol_125rus.

По словам девушки, записи ей передали неизвестные, представившиеся сотрудниками океанариума. На кадрах видно, что у одной из белух над глазом оторван кусок кожи, а другую тошнит коричневой жижей. Также на запись попал морж с окровавленной пастью. Кроме того, очевидцы сняли на видео покрытый темно-коричневой жижей пол в одном из помещений океанариума и играющих с кусками пластика животных.

Неизвестные также заявили зоозащитнице, что у моржа уже несколько недель сильная диарея, а у одного из дельфинов обнаружен золотистый стафилококк.

Приморский океанариум отреагировал на обвинение. Начальник отдела связей с общественностью Вадим Покровский заявил информагентству Deita.Ru, что животные в океанариуме здоровы. «С дельфинами все в порядке, Миша [морж] тоже здоров, просто у главной звезды дельфинария романтический настрой. Это явление сезонное, ежегодное», — объяснил он.

Ранее в мае 2021 в Крыму у пляжа нашли привязанные к камням трупы дельфинов. Видео с погибшими животными опубликовал центр реабилитации «Безмятежное море».