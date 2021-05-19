У российского пляжа нашли привязанные к камням трупы дельфинов

В Крыму у пляжа нашли привязанные к камням трупы дельфинов. Об этом центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море» сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах, опубликованных центром, видно, что один из дельфинов привязан к камню, его тело начало облезать. В ролике также показан лежащий на дне труп млекопитающего.

Согласно сообщению центра, таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности. По его данным, менее 10 процентов погибших из-за прилова в сети дельфинов впоследствии оказываются на суше. «Остальные 90 процентов опускаются на дно моря, плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха», — говорится в публикации. Там уточняется, что некоторые рыбаки топят тела с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость животному.

17 мая сообщалось, что один из дрессировщиков Приморского океанариума избил двух белух во время тренировки. Как сообщили в учреждении, действия тренера были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе «с использованием техники запрыгивания на животное». Прокуратура пообещала провести проверку.