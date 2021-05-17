Избиение белух в российском океанариуме попало на видео

Избиение двух белух в Приморском океанариуме попало на видео. Кадры опубликовал телеканал «360» в своем Telegram-канале.

В ролике, снятом очевидцами, можно увидеть дрессировку животных. Мужчина во время занятий с китами наносит удары руками и ногами.

По словам пресс-секретаря Приморского океанариума Елены Поддубной, сейчас там проводят внутреннее расследование.

«В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное», — сообщила Поддубная.

После появления видео с избиением белух прокуратура пообещала устроить проверку в Приморском океанариуме.

В апреле в Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, проживший там 23 года. Животное погибло после того, как проглотило детский мячик, который посетители бросили ему в вольер.