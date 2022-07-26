США задумали ввести ЧС из-за оспы обезьян

WP: администрация президента США допустила возможность введения в стране режима ЧС

Администрация президента США допустила возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также собирается назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

В материале говорится, что администрация президента США Джо Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса.

По данным источников газеты, некоторые представители власти считают, что введение ЧС позволит собирать более точные данные о распространении вируса, но другие рассматривают такой шаг скорее символическим и утверждают, что он вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.