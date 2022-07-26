Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США задумали ввести ЧС из-за оспы обезьян

WP: администрация президента США допустила возможность введения в стране режима ЧС

Фото: Eric Cox / Reuters

Администрация президента США допустила возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также собирается назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

В материале говорится, что администрация президента США Джо Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса.

По данным источников газеты, некоторые представители власти считают, что введение ЧС позволит собирать более точные данные о распространении вируса, но другие рассматривают такой шаг скорее символическим и утверждают, что он вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил последствия санкций для сферы воздушных перевозок в России
США задумали ввести ЧС из-за оспы обезьян
В США оспорили исключительное право Украины на борщ
Предприятия Германии оказались вынуждены сокращать производство из-за цен на газ
Доктор Мясников опубликовал советы для россиян «от 40 до 90 лет»
Трасс оценила возможность становления Джонсона членом ее кабинета
Лиз Трасс назвала стратегическую ошибку Европы в отношениях с Россией
В России предложили создать список товаров первой необходимости для детей
Блогерша стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах
Россия оценила возможность введения виз для украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.