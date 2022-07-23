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В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Фото: CDC / AP

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, болезнь представляет умеренный риск по всему миру, однако в Европе «риск более высок». Гебрейесус заявил на брифинге организации, что на второй встрече, состоявшейся 21 июля, чрезвычайный комитет ВОЗ не смог прийти к единому мнению по данному вопросу. Однако, учитывая ряд факторов, глава организации «принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

Ранее сообщалось, что медики в США впервые обнаружили оспу обезьян у двоих детей. Один зараженный ребенок был выявлен в штате Калифорния, второй — в Вашингтоне, округ Колумбия.

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Никита Савин
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