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В Иране предрекли «побег» Байдена из Белого дома

Resalat: слова Байдена о заболевании раком говорят о его скором «побеге» из Белого дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в скором времени совершит «побег» из Белого дома. Такой поворот событий в американской политике предрекла иранская газета Resalat.

По мнению автора издания, своими словами о заболевании раком американский лидер готовит почву для добровольного ухода с поста главы государства. Такое решение, как утверждает Resalat, выглядит логичным, поскольку проблемы с когнитивными функциями и «неспособность» управлять страной снижают рейтинги не только Байдена, но и всей Демократической партии.

«Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности», — подытоживает автор материала.

21 июля Байден рассказал, что у него обнаружилось онкологическое заболевание. Он пояснил, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.

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Николай Чигасов
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