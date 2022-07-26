Стало известно о проверке Поперечного из-за постов о спецоперации на Украине

SHOT: полиция проверяет блогера Поперечного из-за его постов о спецоперации на Украине

Полиция начала проверку в отношении популярного российского блогера и стендап-комика Данилы Поперечного из-за его постов в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о спецоперации на Украине. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Отмечается, что заявление с просьбой проверить блогера поступило в ОВД по Ярославскому району Москвы от гражданина по фамилии Васильев. Он рассказал, что Поперечный на своей странице в соцсети неоднократно высказывался негативно о спецоперации на Украине.

Другие подробности не приводятся.

В марте Поперечный сообщил об отъезде из России. По словам блогера, он покинул страну, потому что боится за свою жизнь. При этом он уточнил, что собирается в ближайшее время вернуться в страну. В апреле комик выпустил на своем YouTube-канале ролик, в котором рассказал, что снова находится в России. Он добавил, что не планирует эмигрировать из страны.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины.