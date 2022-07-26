Член Совфеда Пушков назвал президента Санду реальной угрозой Молдавии

Российский сенатор Алексей Пушков назвал реальную угрозу для Молдавии, заявив, что она заключается в намерениях президента страны Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», — отметил член Совфеда.

В июне вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ответил на слухи о возможном объединении страны с соседней Румынией. Глава МИД назвал подобные слухи спекуляцией, указав на то, что у Молдавии с Румынией «особенные отношения». «У нас есть исторические связи, у нас есть общий язык. Это параметры наших отношений с Румынией, и никакие другие спекуляции здесь неуместны», — подчеркнул Попеску.