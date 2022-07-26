Подвергавшийся пыткам бывший заключенный российской колонии умер от пневмонии

Переживший пытки в ИК-1 Ярославля 29-летний экс-заключенный Макаров умер от пневмонии

Бывший заключенный, которого подвергли пыткам и избиению сотрудники исправительной колонии №1 (ИК-1) города Ярославля, 29-летний Евгений Макаров умер от пневмонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию «Общественный вердикт» (внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов).

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ярославской колонии по очереди бьют резиновыми палками Макарова, растянутого на столе, по ногам, а на голову ему льют воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети были безуспешными.

После возбуждения уголовного дела об избиении Макарова 15 сотрудникам ИК-1 предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор Сергею Ефремову, он получил четыре года колонии. Однако 1 декабря 2020 года Ярославский областной суд сократил ему срок до 3,5 года колонии.

19 ноября 2020 года суд вынес оправдательный приговор бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву и его заместителю Игиту Михайлову. 11 других бывших сотрудников ФСИН были осуждены на сроки от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении бывшего начальника по воспитательной части ИК-1 Ивана Калашникова было приостановлено по причине болезни. В феврале стало известно, что Калашников умер от онкологического заболевания.

Макаров освободился 2 октября 2018 года. В 2021 году Ярославский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за кражу велосипедов. Он признал вину и вернул велосипеды потерпевшему.