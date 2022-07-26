Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыбак разбогател благодаря редкому улову

News Room Odisha: рыбак поймал редкого пятнистого горбыля и продал за 225 тысяч рублей

Кадр: KalingaTV / YouTube

В Индии рыбак поймал редкую рыбу и разбогател за один день. Об этом сообщает News Room Odisha.

Удача улыбнулась мужчине из округа Бхадрак, штат Одиша. Ему на крючок попался пятнистый горбыль весом 32 килограмма. Счастливчик выставил свой улов на аукцион в пятницу, 22 июля, и сумел продать его за 310 тысяч рупий (225 тысяч рублей). Победителем торгов стала некая фармацевтическая компания.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) распространен в регионе Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, но иногда встречаются у берегов некоторых других индийских штатов. Особенной ценностью обладают его плавательный пузырь и мясо, которые используются при приготовлении снадобий в традиционной медицине. Из-за ценных внутренностей пятнистого горбыля также называют «морским золотом». Рыбу покупают в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Гонконге и Японии.

Ранее сообщалось, что рыбаки из индийского штата Западная Бенгалия поймали морского окуня, которого местные жители называют Telia Bhola. 50-килограммовая рыба была продана по цене 26 тысяч рупий за килограмм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского газа
Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей
Американский аналитик сообщил о вреде антироссийских санкций для Запада
Москва допустила прекращение выдачи шенгенских виз для россиян
Россиянка слетала на другой конец света и назвала цены на отдых копеечными
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
Жителей Подмосковья предупредили о нашествии ядовитых грибов
Назван способ отличить новый штамм коронавируса от простуды
Рыбак разбогател благодаря редкому улову
Посольство ответило на заявления Госдепа об изоляции России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.