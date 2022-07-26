Рыбак разбогател благодаря редкому улову

News Room Odisha: рыбак поймал редкого пятнистого горбыля и продал за 225 тысяч рублей

В Индии рыбак поймал редкую рыбу и разбогател за один день. Об этом сообщает News Room Odisha.

Удача улыбнулась мужчине из округа Бхадрак, штат Одиша. Ему на крючок попался пятнистый горбыль весом 32 килограмма. Счастливчик выставил свой улов на аукцион в пятницу, 22 июля, и сумел продать его за 310 тысяч рупий (225 тысяч рублей). Победителем торгов стала некая фармацевтическая компания.

Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) распространен в регионе Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, но иногда встречаются у берегов некоторых других индийских штатов. Особенной ценностью обладают его плавательный пузырь и мясо, которые используются при приготовлении снадобий в традиционной медицине. Из-за ценных внутренностей пятнистого горбыля также называют «морским золотом». Рыбу покупают в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Гонконге и Японии.

Ранее сообщалось, что рыбаки из индийского штата Западная Бенгалия поймали морского окуня, которого местные жители называют Telia Bhola. 50-килограммовая рыба была продана по цене 26 тысяч рупий за килограмм.