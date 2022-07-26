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Решетова раскрыла секрет своего питания для сохранения стройности фигуры

Модель Решетова добавила в свой ежедневный рацион артишок для сохранения стройности фигуры

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своего питания для сохранения стройности фигуры. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

26-летняя знаменитость опубликовала в сторис снимок с изображением артишока и заявила, что данный продукт является одним из фаворитов в ее ежедневном рационе. «Растение способствует расщеплению подкожного жира! Калорийность артишока очень низкая», — подписала публикацию звезда и добавила, что перед употреблением артишок следует отварить.

Кроме того, манекенщица отметила, что упомянутый продукт защищает печень от токсинов, а также снижает риск развития рака молочной железы за счет высокого содержания антиоксидантов в своем составе.

В июне Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты. Так, модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Кроме того, она включила в свой рацион больше овощей и зелени. Вдобавок манекенщица отказалась от рафинированного сахара и не потребляет его уже три недели. Звезда также уточнила, что перестала пользоваться тональными кремами и избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.

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Мария Винар
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