Модель Решетова ради красоты отказалась от сахара и включила в рацион больше овощей

Российская модель Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты. Своими мыслями на эту тему она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам 26-летней знаменитости, она редко прибегает к аппаратным косметологическим процедурам. «Про инъекции вообще речи быть не может. Моя кожа сейчас выглядит очень хорошо, мне прям-таки нравится!» — рассказала она.

Решетова отметила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Кроме того, она включила в свой рацион больше овощей и зелени. Вдобавок манекенщица отказалась от рафинированного сахара и не потребляет его уже три недели. Звезда также уточнила, что избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.

Помимо этого, модель пояснила, что больше не пользуется тональными средствами при создании макияжа. «На данный момент мне просто не нужен тон. Люблю свою кожу! Пусть дышит!» — высказалась героиня материала и добавила, что для здорового цвета кожи она делает массажи лица.

Раннее в июне Анастасия Решетова показала свою внешность до пластических операций. Модель разместила пять фото, которые, по ее словам, были сделаны около десяти лет назад. У некоторых поклонников возникли вопросы по поводу изменений в ее внешнем виде.