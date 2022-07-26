Парикмахер раскрыл пользу розмарина для волос

Bustle: парикмахер Савиано заявил, что масло розмарина способствует активному росту волос

Парикмахер и владелец одноименного салона в Нью-Йорке Нунцио Савиано раскрыл пользу розмарина для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

По словам эксперта, данный продукт успокаивает и смягчает кожу головы, что способствует улучшению кровообращения и активному росту волос. «Популярность масла розмарина также объясняется тем, что оно предотвращает выпадение и появление перхоти», — рассказал он и пояснил, что использовать шампуни и средства для укладки локонов с содержанием названного компонента необходимо один-два раза в неделю.

В то же время сертифицированный дерматолог из Филадельфии Назанин Саеди предупредил читателей издания о том, что не стоит применять масло розмарина в течение долгого времени и наносить его на ночь. «Не спите с ним, потому что это может вызвать раздражение кожи головы», — заявил врач.

В заключение специалисты отметили, что масло розмарина можно использовать как самостоятельный продукт или смешать его с привычными средствами по уходу за волосами.

В мае стилист и международный педагог по волосам бренда R+Co Зак Уотсон раскрыл пользу яблочного уксуса для красоты волос. По его словам, продукт препятствует вымыванию пигментов, а также способен нормализовать их pH баланс, который влияет на их гладкость и мягкость.