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Украина объявила в розыск работавших при Януковиче министров

ГБР Украины сообщило о розыске бывших министров иностранных дел и юстиции

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Украина объявила в розыск бывших глав министерства иностранных дел Константина Грищенко и министерства юстиции Александра Лавриновича, работавших при экс-президенте страны Викторе Януковиче. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

«Оба фигуранта уголовного дела о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск», — сказала советник.

25 июля бывших министров обвинили в государственной измене за подписание Харьковских соглашений с Россией в 2010 году. Как отмечают прокуроры, соглашение позволило России модернизировать флот и увеличить численность военных в Крыму, что в результате привело к «аннексии».

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Алевтина Запольская
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