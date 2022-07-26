Братья Руссо предложили кандидата на роль Бонда

Братья Руссо предложили на роль Бонда звезду «Бриджертонов» Реге-Жана Пейджа

Режиссеры Энтони и Джо Руссо рассказали, кто, на их взгляд, был бы лучшим кандидатом на роль агента 007 Джеймса Бонда. Их слова передает Variety.

Братья Руссо предложили на роль агента MИ-6 британского актера Реге-Жана Пейджа, известного по роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны».

«Он [Пейдж] фантастический. В его мизинце больше харизмы, чем у большинства людей во всем теле. Мы бы смотрели на него, что бы он ни делал. Даже если бы он читал телефонную книгу!» — заметил Джо Руссо.

Его брат Энтони добавил, что Пейдж «очень сообразительный» и «обаятельный».

Братья Руссо работали с Пейджем над фильмом «Серый человек», который вышел на стриминговой платформе Netflix 22 июля. В нем актер сыграл роль босса ЦРУ Денни Кармайкла.

Реге-Жан Пейдж — не единственная обсуждаемая кандидатура на роль агента 007. Ранее фаворитом был актер Генри Кавилл, сыгравший Супермена и Шерлока Холмса. В январе продюсеры фильма о Джеймсе Бонде рассматривали на роль разведчика кандидатуру Идриса Эльбы.

Ранее продюсер «Джеймса Бонда» сообщила о примерной дате начала съемок нового фильма.