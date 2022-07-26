В России подешевел один тип жилья

«Этажи»: скидки на вторичное жилье достигли почти 6 процентов

Продавцы недвижимости в России готовы продавать дешевле один тип недвижимости — вторичное жилье. Скидки на такие объекты достигли почти 6 процентов, сообщил руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев NEWS.ru.

Собственники идут на уступки во время заключения сделки в связи со спросом, упавшим ввиду снизившихся на фоне высокой инфляции доходов россиян. В январе 2022 года средняя скидка на «вторичку» составляла 2,1 процента от стоимости объекта, в июне — 5,8 процента. В то же время остановился рост цен на новостройки, многие девелоперы применяют дисконты для привлечения клиентов. Сдерживающим фактором стало снижение ставки и размера комиссии банками.

Спрос на вторичное жилье восстанавливается быстрее, чем на первичное. Однако новостройки способны привлечь внимание покупателей за счет льготной ипотеки. В июне количество броней таких объектов выросло на 20 процентов по сравнению с маем, а в первой половине июля — на 18 процентов по сравнению с июнем.

Ранее в июле о скидках при покупке недвижимости россиянам рассказали в «Инкоме». По информации агентства, стоимость квартир в разных сегментах остается на уровне конца 2021 года, а во время сделки собственники и застройщики зачастую готовы пойти на скидку.