Россиянам рассказали о скидках при покупке недвижимости

Гендиректор агентства «Инком» Савиных заявила о стабильности на рынке недвижимости

Стоимость квартир в разных сегментах недвижимости остается на уровне конца 2021 года, заявила генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных. По словам специалиста, на момент сделки собственники и застройщики готовы пойти на скидку. Об этом Савиных рассказала «Ленте.ру».

Есть небольшие факты завышения стоимости в рекламных предложениях, но на момент принятия решения о продаже собственники идут на снижение уровня цен до рыночных аналогов, добавила специалист. «Примерно на три-четыре процента снижают цены на вторичном рынке и до восьми-девяти процентов снижают застройщики в новостройках», — поделилась академик Международной академии ипотеки и недвижимости.

Она рассказала, что спрос на квартиры остается устойчивым и по объему продолжает держаться отметки, равной показателям первого полугодия 2021 года.

Колебания с ипотечной ставкой сильно не влияют на реальный рынок сделок. Все скачки остаются в среднем ценовом диапазоне, в зависимости от вида недвижимости и его локации. Рынок стабилен, есть прогнозно небольшой спад на период лето — осень 2022, но он компенсируется большой миграцией населения из регионов России Юлия Савиных генеральный директор агентства недвижимости

Все готовое жилье эконом-класса продается в стандартном режиме, сообщила Савиных. «На 10-12 процентов уменьшился спрос по ипотечным кредитам. Вторничное жилье покупают хуже в ипотеку, берут у застройщиков именно по причине завышенной ипотечной ставки», — отметила эксперт.

Ранее стало известно, что в некоторых городах России запустили пилотный проект тест-драйва квартир на первичном рынке: будущие собственники могут пожить в объектах, которые решили приобрести, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

20 июня ведущий эксперт по продаже недвижимости BuyBuyHouse и риелтор Марина Лашкевич назвала лето самым выгодным временем для аренды квартиры в Москве. Она отметила, что в июле 2022 года средние арендные ставки в столице снизились на 12,9 процента относительно показателей первой половины 2022 года.