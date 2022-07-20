Названо самое выгодное время для аренды квартиры в Москве

Риелтор Лашкевич назвала лето самым выгодным временем для аренды квартиры в Москве

Ведущий эксперт по продаже недвижимости BuyBuyHouse и риелтор Марина Лашкевич назвала лето самым выгодным временем для аренды квартиры в Москве. Ее слова передает «Мир 24».

По словам специалистки, в июле 2022 года средние арендные ставки в столице снизились на 12,9 процента относительно показателей первой половины 2022 года. Однокомнатную квартиру в Москве можно снять в среднем за 39,19 тысячи рублей в месяц, а «двушку» — за 51,63 тысячи.

Снижение цен Лашкевич связывает с сезонными изменениями. «Летом в Москве аренда всегда дешевле, так как увеличивается предложение за счет краткосрочной аренды квартир, то есть "летних" вариантов от дачников. В целом аренда в Москве дешевеет за счет роста количества предложений. Собственники ожидают, что квартиры будут опять дорожать до цен 2021 года, поэтому пока выставляют их в аренду», — пояснила эксперт. Специалистка спрогнозировала, что к осени аренда жилья в столице подорожает, но не более, чем на десять процентов.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 10 тысяч рублей в месяц. Речь идет о студии площадью 17 квадратных метров рядом со станцией метро «Коммунарка». Самый дорогой лот в столице, по оценке аналитиков, обойдется в 4 миллиона рублей в месяц. За эти деньги можно снять жилье площадью 375 квадратных метров в центральном районе Хамовники.